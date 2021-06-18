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محافظ الغربية: 615 ورشة بالمرحلة الأولى للمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى (فيديو)

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المشروع المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى ضمن 13 مجمعا صناعيا أمرت القيادة السياسية بتدشينها في مصر، وهو عبارة عن 3 مراحل، تم الانتهاء من أول مرحلتين بها، فالمرحلة الأولى عبارة عن 6 وحدات صناعية تشمل 615 ورشة، مساحة الواحدة منها حوالي 48 متر مربع، ويجرى الحصول عليها بنظام حق الانتفاع، وتم تخصيص 127 ورشة وذلك لأعمال الغزل والنسيج وكل ما له علاقة بالمفروشات.

وأضاف "رحمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن المرحلة الثانية فهي عبارة عن قطع أرض قد تصل مساحتها إلى 1500 متر مربع ويحصل عليها المنتفع بنظام حق الانتفاع لبناء مصنع للنسيج أو للمنتجات الغذائية أو غيرها.

وتابع محافظ الغربية: "لم يتم تخصيص أرض المرحلة الثالثة، وستكون عبارة عن قطع أراضي لكن بمساحات أكبر، لزيادة حجم المصانع فيها وستصلح لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وعمومًا فإن هذا المشروع سيتيح فرص عمل لن تقتصر على أهالي المحلة والغربية فقط لكن سيكون لهم النصيب الأكبر".

وأشار إلى أن مشروعات المنطقة مفتوحة لأهالي المحافظات الأخرى، ويمكن لأي شخص في جميع أنحاء الجمهورية طالما توفرت له القدرة أن يتقدم بطلب الحصول على المشروع الذي يناسبه.

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