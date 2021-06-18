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محافظ المنوفية يؤكد على متابعة أعمال التطوير بجميع المراكز والمدن

الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المحافظة تشهد حاليًا طفرة تنموية كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بكافة القطاعات المختلفة بنطاق المحافظة ومنها قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تنفذها المحافظة، مشيرا إلى أن الحكومة تضع المشروع القومي لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة علي أرض الواقع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم أعمال رصف شارع السوق المتفرع من شارع البحر حتى كوبرى بدران بشنوان وذلك للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من تنفيذ كافة المواصفات الفنية والالتزام بمعايير الجودة، كما تابع رئيس حى غرب شبين الكوم أعمال الرصف بشارع الأمين وفرد طبقة السن بشارع المتحدة المتفرع من شارع جمال عبد الناصر وشارع سيف، فضلا عن متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الحنفى وشارع نعمة الله، بالإضافة إلى متابعة أعمال تسليك خط الصرف الرئيسى بشارع دنشواى وكذا متابعة أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى بعدد من الشوارع بنطاق الحى وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق الغير مخططة لرفع كفاءتها والنهوض بها.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال الرصف بشارع شلبى وشارع التلاوى بطول 450 متر، فضلا عن متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع فليفل وعزبة فائقة وعدد من الشوارع المتفرعة من شارع زين الدين وذلك للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة، مؤكدا على تذليل كافة العقبات للإسراع في معدلات التنفيذ لتحقيق نقلة نوعية للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركز.

وفى قويسنا، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال وضع طبقة الأساس والسن بمدخل قرية عرب الرمل تمهيدا لأعمال الرصف بطول 1كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، فضلا عن متابعة أعمال استكمال رصف مدخل قرية كفر وهب التابعة للوحدة المحلية لعرب الرمل وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بشارع عبد المحسن الصباحى وكذا تسليك مطابق الصرف الصحى بالشارع تمهيدا لأعمال الرصف.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة الجانبية بشارع سعد زغلول وزرع أعمدة ديكورية لإضفاء مظهر حضارى وجمالى بالشارع، فضلا عن متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة ميدان الخالدين والعبور، مؤكدا على بذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والرصف وفق الجداول الزمنية الموضوعة وذلك حتى يشعر المواطن بما يتم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان على متابعته لأعمال الرصف بعدد من الشوارع المتفرعة من شارع المحطة تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة العقبات أمام سير العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة المتابعة الدورية لكافة أعمال التطوير والالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة وفق الجدول الزمني لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والارتقاء بالمستوي الجمالي والحضاري.

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