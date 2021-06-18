كيما يستضيف الاعلاميين رافعاً شعار"لا بديل عن الفوز"

يستضيف فريق نادي كيما اسوان فريق نادي الإعلاميين، في تمام الساعة الرابعة من عصر غداً السبت، بملعب الأول،ضمن مواجهات الجولة 28 للجولة الأولى في دوري القسم الثاني.







يدخل كيما أسوان اللقاء ولا بديل أمامه عن الفوز للهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.







وعلى الجانب الأخر يحل فريق الإعلاميين صاحب المركز الرابع برصيد 46 نقطة ضيفاً على فريق كيما اسوان، ساعياً لتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على ترتيبه في جدول المسابقة.





يذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الفريقين معا خلال الدور الأول.



