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موعد مباراة كرواتيا ضد التشيك في كأس أمم أوروبا يورو 2020
الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:01 م
حسام مجدي
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يستعد منتخب كرواتيا لمواجهة نظيره التشيك اليوم الجمعة المقبل 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".
وستلعب مباراة منتخب كرواتيا ضد نظيره التشيك اليوم في بطولة يورو ٢٠٢٠ في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.
وستذاع مباراة منتخب كرواتيا ضد نظيره التشيك اليوم في بطولة يورو ٢٠٢٠ على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.
ويحتل منتخب التشيك صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة يورو ٢٠٢٠ برصيد ٣ نقاط بينما يتواجد كرواتيا في المركز الثالث بدون نقاط.
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