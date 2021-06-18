موعد مباراة كرواتيا ضد التشيك في كأس أمم أوروبا يورو 2020

يستعد منتخب كرواتيا لمواجهة نظيره التشيك اليوم الجمعة المقبل 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".





وستلعب مباراة منتخب كرواتيا ضد نظيره التشيك اليوم في بطولة يورو ٢٠٢٠ في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة منتخب كرواتيا ضد نظيره التشيك اليوم في بطولة يورو ٢٠٢٠ على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.





ويحتل منتخب التشيك صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة يورو ٢٠٢٠ برصيد ٣ نقاط بينما يتواجد كرواتيا في المركز الثالث بدون نقاط.