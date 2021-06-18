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"الصحة" ترسل إلى "الهجرة" قائمة بمراكز تلقي لقاح كورونا لراغبي العودة لعملهم بالخارج

الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أرسلت وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قائمة بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا للراغبين في العودة لعملهم بالخارج ولتوثيق شهادة التطعيم، وذلك استجابة لطلبات المصريين العاملين بالخارج الراغبين في العودة إلى مقار عملهم بدول الخليج ويحتاجون لسرعة تلقي جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد إن وزارة الصحة قد أخطرت وزارة الهجرة بإتاحة 124 مركزًا على مستوى الجمهورية لتلقي اللقاح وتحتوي هذه المراكز على موقع مخصص للسفر الدولي لاستقبال الراغبين في السفر.

وتابعت: "كنت قد بحثت أيضًا مع وزيرة الصحة د. هالة زايد مسألة توثيق شهادة التطعيم بناء على طلب المصريين الراغبين في العودة لعملهم بالخارج، وقد تم الاتفاق على إمداد وزارة الخارجية بأسماء مديري المراكز الصحية حتى يتم التصديق على شهادات التطعيم وفقا لطلب عدد من الدول".

كما تقدمت السفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على الجهد الضخم المبذول في إطار التعامل مع جائحة فيروس كورونا، والعمل على توفير كافة الخدمات والإمكانات الطبية والصحية اللازمة للتعامل الفوري مع هذا الملف، موجهة التحية للكوادر الطبية والمعاونين من الأطقم الفنية التي تتصدر صفوف المواجهة في المستشفيات والمراكز الطبية في أنحاء الجمهورية.

وكان عدد من دول الخليج العربي اشترطت على جميع المسافرين إليها بضرورة إجراء تحليل PCR قبل السفر، وتلقي جرعتين من أحد لقاحات فيروس كورونا المعتمدة دوليًا وأن تكون شهادة التطعيم موثقة ومصدق عليها.

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