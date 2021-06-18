الطالع الفلكى الجُمعَه 18/6/2021..الصَّبَاح المُشْرِق!









*القمر فى الرّبع الأوّل ، ويدخل الرّبع الثّانى فى الخامسة و54 دقيقة فجراً ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى العاشرة و53 دقيقة صباحاً،بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر دَخَلَ العذراء فى الدقيقة الـ 37 بعد مُنتصف ليلة أمس بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 20 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الثُّرَيَّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 11 بَؤونَة قبطى ، 18 حُزَيْرَان رُومى ، 8 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (طب وانتا؟) -أنا عايز أى سِتّ والسّلام.(محمّد صبحى من مسرحية تخاريف-1989)









*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









**القمر فى الرّبع الثانى..

نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أوالكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُوافق ذكرى ميلاد الفنّانة نُورا وقرينتها الفلكيّة ليلى شُعير فكل عام وهُما بألف خير ، إحتفالاً بما فهذه هى....





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم علويّة مُصطفى أحمد قدرى والشهرة نورا قدرى ، مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(مُستعدّ لمُساعدة الآخرين)،(فى أبّهَة)،(النّجم البازغ/المُشرِق)،(رسالة حُبّ)، (أدع الله تجد الإجابة).





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم ليلى أحمد بيك شُعير والشهرة ليلى شعير، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(سريع كالبرق)،(نجم الصّباح)،(نجم الشمال)،(سُومَريّة)،(فى نقاء الذّهب الخالص)،(يُساعد المرضى)،(ريتا هيوارث)،(وجه بُوكر/خالٍ من التعابير)،(هيئة عصفور)،(ضوء الحُبّ)،(إرتجاجات شافية)،(فم ماعت/فم ينطق بالحقّ).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبتعد عن إفتعال المشاكل من لاشيئ ،بإمكانك توفيرالصداع على نفسك إن تمسّكت بالسكوت عند الإستفزاز.





برج الثور: الأنشطة الإجتماعيّة ومُقابلات الأصدقاء قد تثمر عن ولادة مشروع جديد بالتعاون معهم أو توفير وظيفة إضافيّة لك تحتاج لها، إيد على إيد تساعد.





برج الجوزاء: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة أنت لاتفتقر لها.





برج السّرطان: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج الأسد: لاتسمح للآخرين برفع الكلفة بحجّة التواضع أو التباسط، مع الصنف الخطأ ستدفع الثمن من مزاح ثقيل يزعجك ، من كَثُرَ مُزاحه قلّت هيبَتُه.





برج العذراء: لسانك حصانك ،مقولة شائعة تفيد أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك لتوفّرعلى نفسك قطع وعود تحت حماسة قد لاتتمكّن من الوفاء بها.





برج الميزان: أداء فروضك الدّينيّة مُفيد لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثير سلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج العقرب: علاقة الودّ والصداقة التى تعيشها اليوم قد تنقلب لنزاع فى الغد، لا تندفع بكل ثقلك ولاتغرّد بأسرارك وأترك مساحة فراغ فاصلة.





برج القوس: الرغبة فى التسلّط قد تتسبب بنزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد عائلتك،إحتفظ بمساحتك الخاصة ودافع عنها مع إحترامك لمساحات الآخرين.





برج الجدى: إن لم تتعلم من أخطاء الماضى فعلى الأرجح ستكرر نفس الخطأ لتُعانى نفس العواقب ، تذكر ذلك عند بدء مهمة عمل أو عاطفة جديدة.

برج الدّلو: إن تعامل معك أحدهم بعصبيّة أو فظاظة فلا ترد عليه خشونته فربّما كانت بسبب ضغط ، إذا عُرِفَ السبب بَطُلَ العَجبْ.





برج الحوت: مُعالجة المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلاً ، الهرب من المشاكل ليس من صفاتك.



