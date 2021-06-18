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مدير البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية يكشف موعد افتتاح المشروع (فيديو)

الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس يسري السلاموني مدير مشروع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن أعمال فحص التربة ونتائج الاختبارات بدأت في عام 2018، إذ شددت القيادة السياسية على أهمية سرعة الإنجاز لذلك كان العمل مستمرا لمدة 24 ساعة في كل أيام الأسبوع.

وأضاف "السلاموني"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن الافتتاح سيكون في بداية عام 2023، فقد أنهينا الجزء الخاص بالكور وهو الجزء الأوسط ويماثل العمود الفقري إذ أنه الدعامة التي تقاوم الأحمال الأفقية والرأسية، ويتبقى الجزء الخارجي الذي يشكل المساحة الخارجية للبرج".

وتابع مدير مشروع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن البرج موجود في منطقة الأعمال المركزية التي تشمل 20 برجا تخدم الأغراض الإدارية والسكنية، وفيها أماكن فندقية لنفس الغرض، وهي تتيح منطقة متكاملة الخدمات، كما أن ارتفاعات الأبراج تكون مختلفة والتصميمات والتجهيزات تكون مختلفة".

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