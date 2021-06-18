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الأهلي يستعد لتجديد عقد علي معلول خلال الفترة المقبلة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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تستعد لجنة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، لتجديد عقد التونسي علي معلول خلال الفترة المقبلة.

وحسب مصدر بالأهلي، فإن إدارة الفريق استقرت على تجديد عقد معلول عقب مباراتي الترجي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا لمدة عامين إضافيين مقابل مليون و 100 ألف دولار في الموسم الواحد بدلا من 900 الف دولار.

وينتهي عقد معلول مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم القادم، صيف 2022.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها غدا 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.

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