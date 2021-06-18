مركز جسور ينظم كورس لتعليم لغة الصم والبكم للمبتدئين  

ينظم مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر كورس جديد لتعليم لغة الإشارة للصم والبكم للمبتدئين من المستوى الأول بداية من السبت القادم التاسع عشر من يونيو، وذلك بالكنيسة الأسقفية في الزمالك على أن يستمر لمدة شهر ونصف.

ويهدف الكورس إلى التعرف على أنواع الصمم وطبيعة الأصم ومشاكله وعلاقته بالمجتمع، وتتضمن الورشة تدريبا عمليا لتعلم كيفية استخدام حركات لغة الإشارة وإيماءات الجسد المختلفة واستخدامها للتعبير عن الأفكار المختلفة.

ويقام الكورس يومى السبت والثلاثاء من كل أسبوع بدءا من السبت القادم التاسع عشر حتى الثلاثاء السابع والعشرين من يوليو من الساعة السادسة حتى التاسعة مساءا

الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافى هى بناء جسور المحبة بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن، الموسيقى والثقافة إذ يستضيف مركز جسور حوالى 4 آلاف شخص سنويًا.

جاءت فكرة إنشاء مركز جسور عندما رأت الكنيسة الأسقفية ما عاشه الشعب المصرى فى السنوات الماضية أثناء الثورات 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وكيفية تعبير الشعب عن أحلامه فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، إلا انه أجتاز في فترة من العنف والتطرف والتمييز، وهذه الفترة أظهرت أهمية بناء الإنسان المصري واستعادة القيم التي كانت سائدة في مصر في الماضى ورأت الكنيسة أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها في عودة مصر الجميلة من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الاخر حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفه، إنها لغة توحد ولا تفرق ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافي في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والآداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.

وتتمثل أنشطة المركز فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركة، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية وندوات ومناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.