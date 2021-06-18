"صنع في الإسكندرية" يفوز بالمركز الأول فى التصفيات الإقليمية للغواصات الآلية والتحكم عن بُعد

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق كلية الهندسة "صنع فى الإسكندرية"، على فوزه بالمركز الأول فى التصفيات الإقليمية للغواصات الآلية والتحكم عن بُعد في مصر، وتأهله للمشاركة فى المسابقة الدولية المقامة في الفترة من 5-7 أغسطس بولاية تينسي بالولايات المتحدة الأمريكية كممثل أول لمصر والوطن العربي.

وأشار الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، إلى أن هذه مسابقة "Mate ROV competition" تعد مسابقة دولية تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، وتعنى بالتصفيات الإقليمية الخاصة بالمسابقة الدولية في أمريكا، كما تختص المسابقة بقيام كل فريق بتجهيز غواصة آلية التحكم عن بُعد، لتنفيذ مهام محددة خاصة بإزالة حطام السفن في المحيطات وتنظيف المحيط من الأشياء التي تضر بالبيئة وتهلك الحياة البحرية.