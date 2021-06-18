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افتتاح مركز "أبي سيفين" لخدمة ذوي القدرات الخاصة بقطاع حدائق القبة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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افتتح نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباية أول أمس، مركز أبي سيفين لخدمة ذوي القدرات الخاصة، الذي تم تجهيزه بكنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة الخميس ١٧ يونيو ٢٠٢١ م ١٠ يونيو ١٧٣٧ ش.

افتتاح مركز "أبي سيفين" لخدمة ذوي القدرات الخاصة بقطاع حدائق القبة

وافتتح نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية أمس، مركز أبي سيفين لخدمة ذوي القدرات الخاصة، الذي تم تجهيزه بكنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة.

ويستهدف المركز تأهيل ذوي القدرات الخاصة، لتمكينهم تعليميًّا واجتماعيًّا وروحيًّا بما يناسب قدراتهم لتعظيم دورهم في المجتمع والكنيسة. وذلك من خلال متخصصين من ذوي الخبرة.

ويحوي وحدتي التدخل المبكر والمنتسوري وغرفة الاستثارة الحسية وعيادة للتخاطب والفصول التعليمية وجلسات أوتيزم وتنمية المهارات.

كما يقوم المركز بعمل الاختبارات لقياس درجة الذكاء وتشتت الانتباه وفرط الحركة وصعوبات التعلم والبوتيدج إلى جانب الاختبارات اللغوية.

ويقدم المركز دورات لتدريب أعضاء الاسرة والعاملين والمتهمين بمجال ذوي القدرات الخاصة.

ويستهدف المركز تأهيل ذوي القدرات الخاصة، لتمكينهم تعليميًّا واجتماعيًّا وروحيًّا بما يناسب قدراتهم لتعظيم دورهم في المجتمع والكنيسة. وذلك من خلال متخصصين من ذوي الخبرة.

ويحوي وحدتي التدخل المبكر والمنتسوري وغرفة الاستثارة الحسية وعيادة للتخاطب والفصول التعليمية وجلسات أوتيزم وتنمية المهارات.

كما يقوم المركز بعمل الاختبارات لقياس درجة الذكاء وتشتت الانتباه وفرط الحركة وصعوبات التعلم والبوتيدج إلى جانب الاختبارات اللغوية.

ويقدم المركز دورات لتدريب أعضاء الاسرة والعاملين والمتهمين بمجال ذوي القدرات الخاصة.

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بوابة الفجر الفجر

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