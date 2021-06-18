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10 مراكز لتلقي لقاح كورونا في القليوبية للراغبين في السفر للخارج

الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، وبالتنسيق مع وزارة الهجرة عن عدة مراكز لتلقي لقاح فيروس كورونا للراغبين في العودة للعمل بالخارج بمحافظة القليوبية.

وخصصت 10 مراكز لهذا الغرض في المحافظة إضافة إلى توثيق الشهادات واعتمادها من قبل وزارة الصحة والسكان، ليسمح لهم بالعودة إلى أماكن عملهم في الخارج خاصة مع إلزام بعض الدول الجميع بالحصول على اللقاح.

وحددت وزارة الصحة 10 مراكز لتلقي لقاح كورونا للراغبين في العودة للعمل بالخارج بمحافظة القليوبية وهي مكتب صحة بنها رابع "مركز صحة أسرة بنها العام بمدينة بنها، المركز الطبي بكفر شكر، مركز طبي الشباب بالعبور، مركز طبي الخانكة اول، مركز طبي الخصوص
مركز طبي بهتيم قسم ثان شبرا، المركز الطبي بشبين القناطر، مركز طبي طوخ، مكتب صحة القناطر الخيرية أول، مركز طبي قليوب المحطة.

فيما يبلغ عدد مراكز تلقيح لقاح كورونا في القليوبية لتطعيم المواطنين ضد الفيروس، 9 مراكز في المحافظة حيث تم تجهيزها علي مستوى المحاقظة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا وذلك بالتزامن مع اعلان وزارة الصحة عن وصول كمبة جدبدة من جرعات التطعيم ضد المرض.

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لقاح كورونا بوابة الفجر الفجر

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