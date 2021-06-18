Advertisements

المالية: التوسع فى الإفراج الجمركى بنظام المسار الأخضر لتحفيز الاستثمار

الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف التوسع فى الإفراج الجمركى بنظام المسار الأخضر، من خلال منح هذه الميزة التحفيزية وغيرها للشركات الملتزمة التى تنضم إلى «القائمة البيضاء»، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتعظيم الصادرات، ويتسق مع جهود تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، عبر تيسير الإجراءات وميكنتها والتعامل بنظام الشباك الواحد من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة».

وأوضح الوزير، أن برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد» يخضع للتطوير المستمر، لزيادة عدد الشركات فى «القائمة البيضاء»، ومساندة المشرعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجرى حاليًا إعادة النظر فى معايير الانضمام لهذا البرنامج المحفز للاستثمار، على ضوء أحدث المعايير الدولية.

من جانبه، قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، لتعزيز برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر»، الذى يتضمن تيسيرات لشركات «القائمة البيضاء»، منها: الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور فى قيد البيان الجمركى، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة والكشف والمعاينة وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، وتوفير منسق ميدانى بالمركز اللوجيستى، يساعد هذه الشركات فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، إضافة إلى متابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف أننا نستهدف من هذا البروتوكول تعزيز أوجه التعاون فى مجال تيسير وتأمين سلسلة إمداد التجارة الدولية عبر تفعيل البرامج الدولية الحديثة المعنية وعلى رأسها: برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر»، ومساندة المشروعات الإنتاجية بتذليل العقبات التى تواجههم فى النواحى ذات الصلة بمهام مصلحة الرقابة الصناعية؛ لزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

وأشار إلى أن الجمارك سوف تمد مصلحة الرقابة الصناعية بقائمة الشركات المعتمدة ببرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر»، مع مراعاة تحديثها باستمرار، كما يتم الاستعلام عن الشركات الإنتاجية التابعة للرقابة الصناعية المتقدمة بطلبات اعتماد فى البرنامج للإفادة بدرجة التزامهم، فضلًا عن تزويدها أيضًا بقرارات الاعتماد والإيقاف المؤقت والشطب الخاصة بالبرنامج، والملاحظات والشكاوى الخاصة بالشركات الأعضاء ذات الصلة بالرقابة الصناعية، التى تقع في نطاق اختصاصاتها.

وقال اللواء المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن البروتوكول المبرم يمنح أولوية الدور للمشغلين الاقتصاديين الأعضاء ببرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر» فيما يخص إجراءات الدراسات الفنية لمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار الخدمية، وأولوية الدور بالنسبة لإنهاء إجراءات التقرير الصناعي، إضافة إلى الرد على شكاوى المشغلين الاقتصاديين الأعضاء بالبرنامج، وإخطار البرنامج بالمخالفات الخاصة بالشركات الأعضاء، سواء كانت استيرادية أو تشغيلية، الناتجة عن زيارات لجان إصدار تقارير معدلات الاستخدام ونسب «الهالك والفاقد»، وموافاة البرنامج بقائمة المستندات المطلوبة لأداء الخدمات التي تمنح للمستثمرين.

وأضاف أن الطرفين يتعاونان في عقد ورش عمل للاهتمامات المشتركة، التى تتضمن التعريف بالبرنامج واختصاصاته والفوائد التي تعود على المجتمع التجاري، وإبراز دور مصلحة الرقابة الصناعية في تعزيز الصناعات الوطنية واختصاصاتها، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع نصف سنوى بين الطرفين؛ لاستعراض وتقييم الأداء، لافتًا إلى أن هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيع الطرفين، ويسرى لمدة عامين.

وأكد أن الرقابة الصناعية تلعب دورًا محوريًا فى تعزيز نظام الرقابة على المصانع، وعمليات التصنيع، والتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية؛ بما يسهم في تحقيق الحماية المثلى للمستهلك المصرى، وللاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى أنه وفقًا للبروتوكول سيتم تحديد آليات التنسيق للرد على كل استفسارات الشركات الأعضاء المعتمدين بالبرنامج ذات الصلة بنشاط مصلحة الرقابة الصناعية، عبر «البريد الاليكترونى، والهاتف، والفاكس، وغيره».

حضر توقيع البروتوكول عاطف إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بمصلحة الجمارك، ونشوى غازى رئيس الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادى المعتمد، ومحمد حسام مدير عام الإدارة العامة للعمليات بالمشغل الاقتصادى المعتمد، وصالح عبدالقادر مدير إدارة البحوث، ومنى أنور رئيس قسم الإعلام، وعدد من قيادات هيئة التنمية الصناعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الإدارة المركزية جذب الاستثمارات الأجنبية العامة للرقابة

أخبار تهمك

عاجل.. كورونا يضرب الترجي التونسي قبل ساعات من موقعة الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بيراميدز يوافق على بيع نجمه للزمالك بشرط وحيد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

9 أهداف تفصل نيمار عن تحقيق رقم قياسي مع البرازيل

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 22 ساعة

جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية

منذ ساعة و نصف

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

منذ ساعة و نصف

منتخب البرازيل الأوليمبي يفاجئ نجم برشلونة السابق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير المالية: ترسيخ الشراكة الوطنية بين الجمارك والقطاع الخاص لتحفيز الاستثمار

"المالية" تطلق برنامج لتسريع العمليات الجمركية لبعض الشركات

رئيس مصلحة الجمارك: إجراءات جديدة لتقليص زمن الإفراج وخفض أسعار السلع

اليوم.. بدء تطبيق الإفراج بنظام "المسار الأخضر" بالموانئ والمنافذ الجمركية

"المالية" تمد مظلة الإفراج بنظام "المسار الأخضر" للشركات الصغيرة والمتوسطة

"المالية": إجراءات فعالة لتقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي خلال 2019

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

11:39 ص

منتخب البرازيل الأوليمبي يفاجئ نجم برشلونة السابق

11:30 ص

تعرف على معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

12:31 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة