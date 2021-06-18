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سيد عبد الحفيظ يعلن نتيجة المسحة الطبية للأهلي قبل لقاء الترجي

الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:51 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
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أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي وجميع أعضاء بعثة الفريق في تونس؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي غدا السبت في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق وأعضاء البعثة مسحة طبية أمس الخميس؛ استعدادا لمواجهة الترجي وجاءت نتيجتها سلبية. 

ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي في رادس؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام فريق الترجي التونسي في السادسة مساء غدٍ السبت، ويسعى خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية، تسهل مهمته في مباراة إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة.

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لمواجهة الترجي سيد عبد الحفيظ التدريب

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