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احتفالات الاوبرا باليوم العالمى للموسيقى فى القاهرة والاسكندرية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
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اعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة برنامج احتفالات دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر باليوم العالمى للموسيقى والذى يوافق الاثنين 21 يونيو ويتضمن الوانا فنية متنوعة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية . 

ففى الثامنة مساء على مسرح النافورة يقدم فريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو وعازف الترومبيت الدكتور مجدى بغدادى مجموعة من اشهر اعمال الجاز العالمية الموسيقية والغنائية .

وعلى التوازى بمسرح الجمهورية تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض اعمق مما يبدو على السطح تصميم واخراج مناضل عنتر حيث يسعى من خلال التصميمات الحركية المبتكرة والاضاءة والديكورات تأكيد نسبية الثوابت المنطقية التى ترسخت فى العقل الانسانى وتعارفت عليها المجتمعات البشرية .

وفى نفس التوقيت على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى بمشاركة أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية حفلا بقيادة المايسترو حسن شرارة ومن اخراج حازم طايل يضم مجموعة من الاعمال الغنائية العالمية باللغات العربية ، الإيطالية ، الإسبانية ، الفرنسية ، الانجليزية منها ذكريات ، ارى ضوءا ، صوت الموسيقى ، طريقى ، نهر القمر وغيرها .. اداء ايمان مصطفي، مصطفي محمد، وليد كريم، عماد عادل، جولي فيظي، داليا فاروق، جاكلين رفيق، انجي محسن، امينة خيرت، عمرو مدحت، الهامي امين، عزت غانم، ابراهيم ناجي، ليلي ابراهيم، نورستا المرغني، اسامة علي، اسامة جمال، برهان الدين فاروق .

يذكر ان عيد الموسيقي بدأ لأول مرة فى 21 يونية عام 1982 بفرنسا وأطلق فكرة إقامة العيد جاك لانغ حين كان وزيراً الثقافة وموريس فلوري مدير الموسيقى والرقص وكانا يرغبان في إعطاء مكان للروك والجاز والغناء إلى جانب الموسيقى الأكثر كلاسيكية وأرادا تثمين إداء الهواة ، وتمكن عيد الموسيقى من الانتشار بشكل واسع خارج الحدود الفرنسية حيث أصبح مع مرور الوقت ظاهرة دولية تحتفل بها معظم دول العالم .

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