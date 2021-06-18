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موعد مباراة تركيا المقبلة في كأس أمم أوروبا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد منتخب تركيا لمواجهة نظيره سويسرا يوم الأحد المقبل 20 يونيو ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

وستلعب مباراة منتخب تركيا ضد نظيره سويسرا يوم الأحد المقبل في بطولة يورو 2020 في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة منتخب تركيا ضد نظيره سويسرا يوم الأحد المقبل في بطولة يورو 2020 على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويتواجد منتخب سويسرا في المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعته من بطولة يورو 2020 برصيد نقطة وحيده بينما يتواجد منتخب تركيا في المركز الرابع بدون نقاط.

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موعد مباراة تركيا مباراة تركيا (يورو 2020)

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