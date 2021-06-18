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بشائر سارة.. كورونا يرجع إلى الخلف في مصر

الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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مازالت أوضاع فيروس كورونا في مصر تتراجع يوما بعد الآخر، مما يسفر عن مؤشرات إيجابية بشأن هذا الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الماضية بعد عدم سيطرة الحكومات عليه.


وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

زيادة أعداد المتعافين
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خلال الساعات الأخيرة عن خروج 609 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 203802 حتى مساء أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 591 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 275601 من ضمنهم 203802 حالة تم شفاؤها، و15760 حالة وفاة.

تجاوز الموجة الثالثة
وأكد محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أن مصر تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وقال: "الفيروسات تتحور لتعيش، للتغلب على الجهاز المناعي.. وحتى هذه اللحظة اللقاحات الموجودة قادرة على التأثير على كافة التحورات التي ظهرت لفيروس كورونا، والتطعيم يعطى مناعة لمدة زمنية معينة".

وتابع: "المواطن سيحتاج تطعيما دوريا، وهناك احتمال أن الشخص الذى مر على تطعيمه 6 أشهر، تكون نسبة إصابته بكورونا كالذي لم يتلق التطعيم".

عدد الوفيات يقل
واستطرد أن مصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا ومتزايدًا في أعداد الإصابات، مؤكدًا أن عدد الوفيات يقل.


تعاقدات جديدة لإنتاج لقاحات
وفي الساعات الأخيرة، تعاقدت مجموعة شركات فاركو للأدويةمع صندوق الاستثمار المباشر الروسى على نقل التكنولوجيا للقاح كورونا الروسى سبوتنيك v لشركة فاركو، لكى يتم تصنيعه محليا فى مصر نهاية هذا العام، فى مصنع بايو جنريك فى العاشر من رمضان

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