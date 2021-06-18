قنا يستضبف ديروط في مباراة الثلاث نقاط

يستضيف فريق نادي قنا في الرابعة من عصر غداً السبت نظيره فريق نادي ديروط، ضمن مواجهات الجولة 28 للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.





يدخل فريق نادي قنا بقيادة عبد الرحيم همام المدير الفني للفريق، باحثا عن فوز يضمن بقائه في المنطقة الدافئة والابتعاد عن شبح الهبوط للقسم الثالث.



يحتل فريق نادي قنا المركز العاشر في جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني برصيد 31 نقطة .





على الجانب الآخر يدخل فريق نادي ديروط اللقاء وهو المركز السابع برصيد 38 ويبحث عن فوز لبلوغ مركز متقدم في جدول ترتيب المجموعة.





يذكر أن التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق حسم نتيجة مباراة الدور الأولبين الفريقين.





ترتيب المجموعة

1- الشرقية للدخان 54 نقطة

2- الألومنيوم 51 نقطة

3- المنيا 50 نقطة

4- الإعلاميين 46 نقطة

5- بنى سويف 41 نقطة

6- الفيوم 39 نقطة

7- ديروط 38 نقطة

8- سوهاج 36 نقطة

9- بترول أسيوط 36 نقطة

10- قنا 31 نقطة

11- شبان قنا 30 نقطة

12- كيما أسوان 29 نقطة

13- تليفونات بني سويف 28 نقطة

14- شباب سمسطا 28 نقطة

15- أسمنت أسيوط 26 نقطة

16- طهطا 15 نقطة