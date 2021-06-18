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أستاذ باطنة يزف بشرى سارة لمرضى السكري (فيديو)
الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:10 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور يحيى غانم، أستاذ أمراض الباطنة والسكر وعضو اللجنة القومية للسكر، إن هناك علاجات كثيرة ظهرت خلال الفترة الأخيرة لتحسين مستوى السكر لدى المصاب.
وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن العلاج الأمريكي الجديد للسكر عبارة عن حقنة واحدة أسبوعيا، تساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم، ويقلل الإحساس بالجوع، وتخفض الوزن، وتقلل فرص إصابة المريض بهبوط.
واوضح أستاذ أمراض الباطنة والسكر وعضو اللجنة القومية للسكر، أن هذه الحقنة تستخدم مع مرضى السكري من النوع الثاني، وهو النوع الأكثر شيوعا، معتبرا أن الحقنة طفرة في علاج السكري، منوها بأنه يتم استعمال هذه الحقنة حاليا للمرضى اعتبارا من عمر 12 عاما، وجاري بحث تخفيض سعر الحقنة.
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