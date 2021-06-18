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تداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
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استقبل ميناء دمياط 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال` 24 ساعة الماضية, بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5040 شاحنة .

وذكرت هيئة الميناء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37 ألفا و206 أطنان تشمل : 17692 طن يوريا و 3084 طن رمل و 2980 طن فوسفات و 3500 طن مولاس و 9950 طن كلينكر, بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37 ألفا و131 طنا تشمل : 730 طن خشب زان و8591 طن أبلاكاش و10850 طن ذرة و 1350 طن فول صب و6310 أطنان حديد و9300 طن خردة.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات 911 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وألمانيا وتايوان وسنغافورة والصين وأمريكا والهند وإنجلترا وهولندا, بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 184 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 606 حاويات مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78 ألفا و203 أطنان, بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25 ألفا و872 طنا, كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2568 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشبخ و شبرا.

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