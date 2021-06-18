



مبادرة "بداية جديدة".. كيف تحصل على قرض المتعافين من الإدمان؟ اعرف خطوات التقدم والمعايير والضوابط





في ظل حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي على تحقيق الدمج المجتمعى للمتعافين من مرض الإدمان وذلك عن طريق توفير فرص عمل تساعد على إعادة دمجهم كقوة فعالة في المجتمع، وتقلل من فرص انتكاستهم مرة أخرى، ووقع الصندوق بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعى بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرض الإدمان.





ويأتي ذلك البروتوكول بغرض تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يُعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمريض الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام، أبرز تفاصيل مبادرة بداية جديدة وقرض المتعافين من الإدمان وفقًا لما أعلنه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعه الإلكتروني.





المعايير والضوابط الخاصة بالمبادرة

1- أن يكون المتعافي منتظم فى حضور البرنامج العلاجي الفردي والجماعي.





2- أن يكون المتعافي متوقف عن التعاطى مدة لا تقل عن 10 أشهر.





3-ألا يكون المتقدم لطلب الحصول على القرض له سوابق إجرامية أو قانونية تعوقه عن الحصول على القرض.





4- ألا يكون المتعافي لديه أمراض عقليه مصاحبة للإدمان (تشخيص مزدوج).





5- أن يكون سن المتقدم للحصول على القرض لا يقل عن 21 عاماً.





خطوات التقدم للحصول على القرض

1- تبدأ الخطوة الأولى برغبة المتعافي في الحصول على القرض، وأن يكون مر على مدة تعافيه 10 أشهر.





2- يتواصل المتعافي مع أخصائي الخط الساخن المشرف على علاجه بشأن رغبته فى الحصول على القرض.





3- يتمّ تحديد موعد للمتعافي مع مختص من الصندوق لاستيفاء الأوراق وعمل دراسة جدوى للمشروع.





4- يتولى الصندوق متابعة كل الإجراءات الإدارية مع البنك لحين حصول المتعافي على القرض.





بداية جديدة

هي مبادرة لإقراض المتعافين من مرض تعاطى وإدمان المواد المخدرة التابعين للخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبدعم من بنك ناصر الاجتماعي لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكّينهم من إيجاد مصدر رزق يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم وذويهم.



