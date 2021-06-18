Advertisements

مبادرة "بداية جديدة".. كيف تحصل على قرض المتعافين من الإدمان؟ اعرف خطوات التقدم والمعايير والضوابط

الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:07 م
المتعافين من الإدمان
المتعافين من الإدمان
Advertisements

مبادرة "بداية جديدة".. كيف تحصل على قرض المتعافين من الإدمان؟ اعرف خطوات التقدم والمعايير والضوابط

في ظل حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي على تحقيق الدمج المجتمعى للمتعافين من مرض الإدمان وذلك عن طريق توفير فرص عمل تساعد على إعادة دمجهم كقوة فعالة في المجتمع، وتقلل من فرص انتكاستهم مرة أخرى، ووقع الصندوق بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعى بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرض الإدمان.

ويأتي ذلك البروتوكول بغرض تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يُعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمريض الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام، أبرز تفاصيل مبادرة بداية جديدة وقرض المتعافين من الإدمان وفقًا لما أعلنه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعه الإلكتروني.

المعايير والضوابط الخاصة بالمبادرة
1- أن يكون المتعافي منتظم فى حضور البرنامج العلاجي الفردي والجماعي.

2- أن يكون المتعافي متوقف عن التعاطى مدة لا تقل عن 10 أشهر.

3-ألا يكون المتقدم لطلب الحصول على القرض له سوابق إجرامية أو قانونية تعوقه عن الحصول على القرض.

4- ألا يكون المتعافي لديه أمراض عقليه مصاحبة للإدمان (تشخيص مزدوج).

5- أن يكون سن المتقدم للحصول على القرض لا يقل عن 21 عاماً.  

خطوات التقدم للحصول على القرض
1- تبدأ الخطوة الأولى برغبة المتعافي في الحصول على القرض، وأن يكون مر على مدة تعافيه 10 أشهر.

2- يتواصل المتعافي مع أخصائي الخط الساخن المشرف على علاجه بشأن رغبته فى الحصول على القرض.

3- يتمّ تحديد موعد للمتعافي مع مختص من الصندوق لاستيفاء الأوراق وعمل دراسة جدوى للمشروع.

4- يتولى الصندوق متابعة كل الإجراءات الإدارية مع البنك لحين حصول المتعافي على القرض.

بداية جديدة
هي مبادرة لإقراض المتعافين من مرض تعاطى وإدمان المواد المخدرة التابعين للخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبدعم من بنك ناصر الاجتماعي لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكّينهم من إيجاد مصدر رزق يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم وذويهم.

مبادرة "بداية جديدة".. كيف تحصل على قرض المتعافين من الإدمان؟ اعرف خطوات التقدم والمعايير والضوابط

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادرة بداية جديدة قرض المتعافين من الإدمان بداية جديدة المتعافين من الإدمان

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

9 أهداف تفصل نيمار عن تحقيق رقم قياسي مع البرازيل

منذ ساعة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ يوم

جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية

منذ ساعتين

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

منتخب البرازيل الأوليمبي يفاجئ نجم برشلونة السابق

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. كورونا يضرب الترجي التونسي قبل ساعات من موقعة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يوافق على بيع نجمه للزمالك بشرط وحيد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

بنك ناصر يقدم قروضا للمتعافين من الإدمان بقيمة 80 ألف جنيه (صور)

"صندوق مكافحة الإدمان" ينظم حفل إفطار للمتعافين من تعاطي المخدرات

كل ما تريد معرفته عن مبادرة "بداية جديدة"

قروض وتوعية.. 3 إجراءات حكومية لاحتواء المتعافين من الإدمان

8 خطوات للحصول على قرض المتعافين من الإدمان

بالصور.. صندوق مكافحة الإدمان يكثف البرامج التدريبية للتوعية الأسرية للمتعافين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

11:39 ص

تعرف على معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

12:31 م

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

11:30 ص

منتخب البرازيل الأوليمبي يفاجئ نجم برشلونة السابق

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة