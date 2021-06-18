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خراب بيوت وضياع ثروات.. القبض على "مستريح" استولى على 500 مليون جنيه بالمنوفية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام المقدم محمد المغربي، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، بالقبض على المتهم.

فقد عاش عدد من أهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حالة من القلق والخوف بعد تعرضهم لخسارة تحويشة عمرهم من مبالغ مالية تقدر بالملايين بعضهم اقترض مبالغ من البنوك ومنهم من وضع تحويشة عمره من العمل بالخارج.

مع أحد الأشخاص الذين يعملون فى مجال توظيف الأموال ويدعي "م.م. د"، 30 سنة، ومقيم بذات الدائرة، والذي كان يمارس النصب على المواطنين متخفيًا وراء ستار شركة إعلانات يمتلكها، والذي قام بالنصب على عدد كبير من أهالي مدينة شبين الكوم، والذى تم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية.

وبتقنين الإجراءات وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم، والذي كان يتخذ من مدينة السادس من أكتوبر مخبأ له، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وسيتم تحويل القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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