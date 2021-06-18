حملة مكبرة لإزالة التعديات وتنظيف الشوارع في كفر الشيخ





قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، بإطلاق حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الشوارع وصيانة الكشافات، وذلك في اطار تحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.



وتابعت تابعت حكمت الباز، رئيس قرية غرب تيرة بالحامول، أعمال إزالة التعديات من سلالم وارصفة ورفع الاشغالات بشارع بقرية 44 الجدية وفتح الشارع للمواطنين وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات، كما تابع تميم ابو زيد، رئيس قرية الزعفران، بمتابعة صيانة كشافات الإنارة العامة وتركيب لمبات ليد بالمشاركة المجتمعية بقرية فريال الزعفران لرفع مستوى الانارة العامه بمداخل القرية.



وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتدعيم جهاز النظافة والتجميل بالمعدات والتجهيزات لرفع كفاءة مستوي النظافة بالمدينة وحملات إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأرض الزراعية، حيث تم استلام لودر مفصلي ٢م لتدعيم جهاز النظافة والتجميل ضمن الخطة الاستثمارية للمركز والمدينة 2020 2021 م لإستخدام في رفع كفاءة مستوي النظافة العامة بالمدينة والقري والمشاركة في إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأرض الزراعية.



كما تابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم سير العمل بمنظومة النظافة واستمرار أعمال النظافة، بالإضافة إلي نظافة الجزر الوسطي من الحشائش الضارة وكذا نظافة الشوارع بمناطق المدينة المختلفة من كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولًا بأول إلي الاماكن المخصصة لها للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، كذا استكمال اعمال رفع كفاءة الشوارع الميادين وبصفة خاصة من مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك من خلال فرق العمل بجهاز النظافة والمعدات وقسم الصيانة والمرافق.



وفي سياق متصل؛ تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، قص وتهذيب الأشجار من مداخل ومخارج المدينة، بمشاركة العاملين بقسم التشجير بقص وتهذيب الأشجار والحدائق العامة وقص النجيل، بالإضافة الي متابعة الإجراءات الصحية وتكثيف الحملات الصحية للرش بالمبيدات للقضاء على البعوض، كذا استمرار أعمال الرش يوميًا بالفترة الصباحية ابتدأ من الساعة الخامسة صباحا وكذالك بالفترة المسائية ابتدأ من الساعة السابعة مساء، مؤكدًا علي ضرورة السعي دائمًا لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية والاستعداد لصيف 2021م.