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ننشر خطوات ورابط التسجيل في منصة أنعام لدعم المواشي.. وشروط التقديم بالسعودية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:23 م
منصة انعام
منصة انعام
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ننشر خطوات ورابط التسجيل في منصة "أنعام" لدعم المواشي.. وشروط التقديم بالسعودية

تضم منصة أنعام أكثر من 35 خدمة متنوعة خاصة بمجال الثروة الحيوانية، والتي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، في إطار خطة التحول الرقمي في جميع أعمالها كافة، والتي تهدف إلى تيسير المعاملات الإدارية والفنية لكل المستفيدين من الخدمة بدلا من المعاملات الورقية، وتسريع الإجراءات لتوفير الوقت والجهد، فضلا عن تسهيل طلب الخدمات على المستفيدين.

ويمكن لكل من مربي الماشية والمستفيدين التسجيل عبر منصة أنعام للحصول على الخدمات من خلال الخطوات التالية:

خطوات رابط التسجيل في منصة أنعام لدعم المواشي
يتمّ الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة أنعام لدعم المواشي من خلال عدة خطوات وهي:

1 -  الدخول إلى منصة أنعام لدعم المواشي من خلال التسجيل على الرابط التالي: https://anaam.mewa.gov.sa. 

2 – إنشاء حساب جديد عن طريق الضغط على «تسجيل جديد».

3 - إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة للتسجيل وهي: « نوع الوثيقة، نوع مقدم الطلب، الاسم باللغة العربية والإنجليزية، رقم الهوية، الجنسية، كلمة المرور وتأكيدها، المنطقة، المحافظة، العنوان، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، مع إرفاق صورة شخصية».

4 - الدخول إلى برنامج دعم مربي الماشية، ثم إدخال البيانات المطلوبة في الاستمارة التي تم تقديمها عبر الموقع.

برنامج دعم صغار مربي الماشية
يأتي برنامج دعم صغار مربي الماشية ضمن برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة والإعانات الزراعية، والذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.

شروط الحصول على دعم صغار مربي الماشية
حددت الوزارة مجموعة من الشروطات والمتطلبات التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم صغار مربي الماشية وهي:

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودبة أو حاملاً لبطاقة التنقل.

أن يكون من صغار مربي المواشي .

ليس لديه أي وظيفة في القطاعين العام أوالخاص.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

ألا يكون سجيناً أو موقوفاً أو مقيماً إقامة دائمة في مركز إيوائي.

أن يكون حاصلاً على البطاقة الصحية .

الالتزام بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية المعتمدة من الوزارة.

لديه حساباً بنكياً بشرط أن نشط وباسمه ومسجل في البوابة الإلكترونية.

يرفع طلب دعم على أي من البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة.

خلال فترة الاستفادة من الدعم يجب أن يكون المستفيد مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة.

خطوات التسجيل في دعم صغار مربي الماشية
1 - الدخول على الرابط التالي https://app.mewa.gov.sa/saoa/.

2 - استعراض الخدمات الإكترونية ثم الضغط على الخدمة من خدمات الثروة الحيوانية.

3 - الضغط على زر طلب الخدمة للتقديم على الخدمة.

4 - إدخال رقم الهوية وكلمة المرور عبر  شاشة تسجيل الدخول لنظام دعم صغار مربي الماشية.

5 - تظهر الشاشة الرئيسية ثم الضغط على تقديم طلب دعم

6 - إدخال حساب الأي بان وتحديد الموقع عبر شاشة البيانات الرئيسية.

7 - الضغط على إرسال، واذا كان المستخدم يرغب بالتعديل على النوع أو العدد الضغط على طلب تعديل إعداد ماشية.

بعد الضغط على إرسال تظهر شاشة الشروط والأحكام الضغط على أوافق على التعهد ثم الضغط على إرسال.

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منصة انعام لدعم المواشي منصة انعام

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