مصر للطيران تسير غدا 76 رحلة جوية

كشفت مصر للطيران عن تسير غدا، السبت، 76 رحلة جوية بمعدل 53 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، بيروت،بغداد، كازابلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، اثينا، مدريد، لندن،نيويورك، باريس، روما، أبوجا، دبي، اسطنبول، جينيف، امستردام،فرانكفورت،بروكسل، برلين، ميونيخ، أبوظبي، البحرين، الخرطوم، لارناكا، عمّان، الشارقة،أديس ابابا، عنتيبي، موسكو، فيينا، ميلانو، جوهانسبرج و19 رحلة داخلية الي كلمن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب و4 رحلات شحنجوي تنقل جميع هذه الرحلات 6933 راكبا.



واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشىفيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًالتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، منخلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولىلدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.



كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروسكورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصدالركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي