الموعد وطبيعة المناخ.. كل ما تريد معرفته عن الصيف المنتظر



أيام قليلة تفصلنا عن فصل الصيف الذي ينتظره المصريون خلال الفترة المقبلة، خاصة وسط الأنباء المترددة أن ذلك الفصل سيكون الأشد حرارة دون عن فصول الصيف التي مرت خلال السنوات.



موعد فصل الصيف

كشفت الحسابات الفلكية أننا سنكون على موعد الاثنين المقبل 21 يونيو، مع الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف، فيحدث الانقلاب الصيفي للشمس في هذا الموعد، حيث تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة.



وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن هذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي، وهو يمثل أطول نهار وأقصر ليل في السنة، علما بأن هذا اليوم أيضا هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في نصف الكرة الجنوبي (الانقلاب الشتوي)، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار في السنة في نصف الكرة الجنوبي.



عدد أيام فصل الصيف

وطول فصل الصيف 92 يوما و39 ساعة و49 دقيقة، فيما يبدأ فصل الخريف يوم الأربعاء 22 سبتمبر، وطوله 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة، وفصل الشتاء يبدأ الثلاثاء 21 ديسمبر وطولة 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.





وفي يوم الانقلاب الصيفي (21 يونيو) يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي، وفي هذا اليوم بالنسبة إلى الأماكن الواقعة بين خط عرض (30 47) وخط عرض (33 66) يتصل الشفق المسائي بالشفق الصباحي، وتسمى الليالي في هذه الحالة "الليالي البيضاء" (white nights).



توقعات طقس الصيف

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أيام قليلة تفصلنا عن البداية الجغرافية والرسمية لفصل الصيف يوم 21 يونيو المقبل.



ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بشأن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، يكون طقس أول 3 أيام في فصل الصيف 21، و22، و23 يونيو الجاري يسيطر عليه نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وثناء الفترة الصيفية تأتي أشعة الشمس على الأرض بشكل عمودي على النصف الأرضي الذي يميل نحوها، ما يجعل سقوطها على الأرض يكون مركزا وعلى مساحة صغيرة عكس الشتاء.



