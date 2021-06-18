حكام مباريات الجولة 28 بمجموعة القاهرة بالقسم الثاني

تنطلق فى الرابعة عصر اليوم الجمعه مباريات الجولة 28 بالمجموعة الثانية بالقسم الثانى حيث تقام 8 مواجهات مرتقبة وسط منافسة قوية على مستوى الصعود والهبوط.





المريخ صاحب المركز الثامن برصيد 35 نقطة يستضيف النصر صاحب المركز الخامس برصيد 38 نقطة فى مباراة يديرها تحكيميا أحمد حامد فهيم.





الزرقا صاحب المركز الثانى عشر برصيد 33 نقطة يستضيف زد إف سى صاحب المركز الحادى عشر بنفس الرصيد وبفارق الأهداف قبل الزرقا فى مباراة يديرها تحكيميا نادر قمر الدولة.





الترسانة صاحب المركز السابع برصيد 36 نقطة يستضيف المتصدر بورتو السويس برصيد 45 نقطة فى مباراة يديرها تحكيميا صبرى إبراهيم.





السكة الحديد صاحب المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة يستضيف النجوم صاحب المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة فى مباراة يديرها تحكيميا هشام الفلال.





الداخلية صاحب المركز الثالث برصيد 43 نقطة يستضيف على ملعبه فريق جمهورية شبين صاحب المركز العاشر برصيد 33 نقطة فى مباراة يديرها تحكيميا طارق سامى.





منتخب السويس صاحب المركز السادس برصيد 38 نقطة يستضيف سرس الليان صاحب المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة فى مباراة يديرها تحكيميا حسن الكريمى.





بتروجيت صاحب المركز التاسع برصيد 34 نقطة يستضيف على ملعبه فريق القناة وصيف المجموعة برصيد 43 نقطة فى مباراة يديرها تحكيميا محمود دسوقى.





طنطا صاحب المركز الأخير برصيد 22 نقطة والعائد رسميا للقسم الثالث يستضيف اليوم فريق كوكاكولا صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة فى مباراة يديرها تحكيميا أحمد العباسى.



