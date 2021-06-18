تفاصيل قافلة طبية مجانية في قرية الخاكمية بالدقهلية

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة علاجية مجانية لقرية الحاكمية مركز ميت غمر خلال يومين



حيث تم توقيع الكشف الطبي على 741 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).



وقد كان البيان الختامي كالآتي: باطنة 150،أطفال 198، عظام 131، جلدية 111، أسنان 68، جراحة 29، نسا وتنظيم أسرة 54



كما تم إجراء 177 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 154 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 32 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 71 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم.



كما تم تحويل 3 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل قرار نفقه الدوله وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى..



تأتي القوافل، استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة ،، ووبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وبناء على توجيهات االدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية