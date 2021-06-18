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إندلاع حريق هائل بالمنيب.. ومحاولات لإخماد ألسنة اللهب

الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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اندلع حريق هائل داخل محل أحذية بمنطقة المنيب غرب محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة لإخماد ألسنة اللهب.


تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل محل أحذية بشارع مسجد السلام، بمنطقة المنيب.


ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد علاء خلوصي والمقدم محمد إمام.


وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وجار محاولات القوات لإخماد ألسنة اللهب قبل وقوع خسائر بشرية.



إندلاع حريق هائل بالمنيب.. ومحاولات لإخماد ألسنة اللهب
إندلاع حريق هائل بالمنيب.. ومحاولات لإخماد ألسنة اللهب
إندلاع حريق هائل بالمنيب.. ومحاولات لإخماد ألسنة اللهب
إندلاع حريق هائل بالمنيب.. ومحاولات لإخماد ألسنة اللهب

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