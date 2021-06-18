Advertisements
شحن 6500 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد
الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:58 م
شيماء الريس
Advertisements
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MED SERHAT وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 123 مترًا بغاطس 6 متر وذلك لشحن 6500 طن صودا كاوية من الميناء.
وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.
بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements