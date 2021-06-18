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شحن 6500 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MED SERHAT وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 123 مترًا بغاطس 6 متر وذلك لشحن 6500 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. 

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن  المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن  على الأرصفة.
شحن 6500 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد
شحن 6500 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

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