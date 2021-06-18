الخشت يوجه باستمرار تطوير البنية التحتية التكنولوحية لمركز التعليم المدمج

في اجتماعه بمجلس إدارة مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة:







ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مجلس إدارة مركز التعليم المدمج بحضور أعضاء المجلس من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومدير المركز ومستشار رئيس الجامعة لشؤون التعليم المدمج.



ووجه الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمركز، واستمرار الدراسة أون لاين أو أوف لاين، والاندماج الكامل على منصة BlackBoard، مشيدًا بنجاح تجربة التعليم المدمج والاختبارات الإلكترونية خلال جائحة كورونا.



وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على التوسع في برامج التعليم المدمج وإدخال برامج جديدة تستهدف سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية نظرًا للزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المدمج بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج يُعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، مضيفًا أن التعليم المدمج يقوم على استخدام جميع الوسائل التكنولوجية المتعددة في العملية التعليمية سواء أون لاين أو أوف لاين، ومصادر التعلم فيه تجمع بين المصادر الورقية والتكنولوجيا، ونوع التعلم فيه تزامنية وغير تزامنية ويمكن التعلم فيه بدون إنترنت.



جدير بالذكر أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج، أحد أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في جامعة القاهرة، وهو يعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج.