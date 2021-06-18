Advertisements

دورة في فن الغناء بقصر الأمير بشتاك

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
Advertisements

يعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، عن بدء تنظيم دورة تدريبية في فنون الغناء العربي، وذلك ببيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك "بشارع المعز"، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية .

مدة الدورة ثلاث شهور، ويحاضر فيها نخبه مميزة من الأستاذة المتخصصين في مجال الغناء، يبدأ تلقي طلبات الإشتراك وسداد الرسوم بمقر بيت الغناء العربي في الفترة من 20 يونيو وحتي 25 يوليو 2021 من الساعة العاشرة صباحا وحتي الرابعة عصرا يوميا عدا الجمعة والسبت ، علي أن تبدا الدورات فور انتهاء موعد التسجيل.

أخبار تهمك

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون يطلب 4 صفقات في الموسم المقبل

منذ ساعة و 15 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

منذ 37 دقيقة

منتخب البرازيل الأوليمبي يفاجئ نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كورونا يضرب الترجي التونسي قبل ساعات من موقعة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

02:08 م

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

09:31 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

11:39 ص

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة