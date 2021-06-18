دورة في فن الغناء بقصر الأمير بشتاك





يعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، عن بدء تنظيم دورة تدريبية في فنون الغناء العربي، وذلك ببيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك "بشارع المعز"، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية .





مدة الدورة ثلاث شهور، ويحاضر فيها نخبه مميزة من الأستاذة المتخصصين في مجال الغناء، يبدأ تلقي طلبات الإشتراك وسداد الرسوم بمقر بيت الغناء العربي في الفترة من 20 يونيو وحتي 25 يوليو 2021 من الساعة العاشرة صباحا وحتي الرابعة عصرا يوميا عدا الجمعة والسبت ، علي أن تبدا الدورات فور انتهاء موعد التسجيل.