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نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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طلب ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة.


ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي غدًا السبت على ستاد حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء طلب ناصر ماهر من موسيماني المشاركة في مباراة السبت المقبل أمام الترجي التونسي، في ظل الشكوك التي تحوم حول جاهزية محمد مجدي أقشة بالمباراة.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد لتسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة يوم ٢٦ يونيو الجاري.

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