رئيس جامعة حلوان يتابع سير امتحانات التيرم الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة



تفقد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان اليوم الجمعة الموافق ١٨ يونيو مبنى الامتحانات في إطار سلسلة الجولات التى يقوم بها سيادته لمتابعة عملية إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات دون عوائق تعوق الطلاب عن آداء الامتحانات فى سهولة ويسر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التى تشمل قياس درجة حرارة الطلاب والحرص على وجود المسافات الآمنة بينهم.

وقد أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم حرص جامعة حلوان على التواصل الدائم والمستمر مع الطلاب والاطلاع على أي مشكلات قد تواجههم لاتخاذ التدابير الفورية اللازمة لسرعةحلها.

ومن جانبهم أبدى طلاب جامعة حلوان سعادتهم بالتواصل الدائم مع قيادات الجامعة وحرصها على إتمام عملية الامتحانات في مناخ مناسب صحى وهادئ ومستقر.



