الإتحاد الدنماركي يعلن عن حل طبي لإريكسن

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الإتحاد الدنماركي يعلن عن حل طبي لإريكسن
الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:03 م
غدير أحمد
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أعلن الإتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان رسميًا أمس الخميس، عن حل طبي للوضعية الصحية للاعب الوسط كريستيان إريكسن.
وتعرض نجم إنتر ميلان لوعكة صحية وسقط خلال أول مباراة لبلاده ضد منتخب فنلندا في بطولة أوروبا "يورو 2020" يوم السبت الماضي.
وكشف الإتحاد د الدنماركي لكرة القدم في بيان رسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي في "تويتر": "فإن طبيب المنتخب مورتن بوسن كان على اتصال مع أخصائي قلب وتوصلا لحل حول حالة اللاعب".
وأضاف: "ولكن عقب خضع إريكسن للعديد من الفحوصات الطبية، ومن ثم الاستقرار على ضرورة زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب ومزيل للرجفان".
وتابع: "فإن هذا الجهاز أصبح ضروري عقب النوبة القلبية التي تعرض لها اللاعب، بسبب اضطرابات ضربات القلب".
وأكمل: "قَبِل كريستيان الحل، وتم تأكيد القرار من قبل المتخصصين على الصعيدين الوطني والدولي، وأوصوا جميعا بنفس العلاج".
وأتم: "جميعنا نشجع منح إريكسن وعائلته السلام والخصوصية في الوقت القادم".
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