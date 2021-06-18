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الإتحاد الدنماركي يعلن عن حل طبي لإريكسن

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أعلن الإتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان رسميًا أمس الخميس، عن حل طبي للوضعية الصحية للاعب الوسط كريستيان إريكسن.

وتعرض نجم إنتر ميلان لوعكة صحية وسقط خلال أول مباراة لبلاده ضد منتخب فنلندا في بطولة أوروبا "يورو 2020" يوم السبت الماضي.

وكشف الإتحاد د الدنماركي لكرة القدم في بيان رسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي في "تويتر": "فإن طبيب المنتخب مورتن بوسن كان على اتصال مع أخصائي قلب وتوصلا لحل حول حالة اللاعب".

وأضاف: "ولكن عقب خضع إريكسن للعديد من الفحوصات الطبية، ومن ثم الاستقرار على ضرورة زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب ومزيل للرجفان".

وتابع: "فإن هذا الجهاز أصبح ضروري عقب النوبة القلبية التي تعرض لها اللاعب، بسبب اضطرابات ضربات القلب".

وأكمل: "قَبِل كريستيان الحل، وتم تأكيد القرار من قبل المتخصصين على الصعيدين الوطني والدولي، وأوصوا جميعا بنفس العلاج".

وأتم: "جميعنا نشجع منح إريكسن وعائلته السلام والخصوصية في الوقت القادم".

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الإتحاد الدنماركي يعلن عن حل طبي لإريكسن (يورو 2020)

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