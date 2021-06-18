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الأهلي يخوض مباراة الترجي بالزي الأزرق

الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:40 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل  النهائي لدوري أبطال إفريقيا، مرتديا الزي الأزرق، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة ، الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

وعُقد الاجتماع الفني في فندق الترجي بحضور وفد الفريق التونسي، ومراقب المباراة وحكم ومنسق المباراة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف». 

وشهد الاجتماع الفني للمباراة الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية والتنظيمية، ومن بينها زي الفريقين في مواجهة الغد، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة، حيث تم الاتفاق عن ارتداء الأهلي للزي الأزرق بالكامل، فيما يرتدي الترجي زيه التقليدي. 

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على استاد حمادي العقربي في رادس؛ استعدادا لمواجهة بطل تونس في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة غدا أمام  الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ،والمقرر اقامتها في السادسة مساء غد السبت، على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس، ويسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية، تسهل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة في 26 يونيو الجاري.

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