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التحريات تكشف عن سر وفاة طالبة عُثر على جثتها داخل غرفتها بالعياط
الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:09 م
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة طالبة داخل غرفتها، بقرية العطف، التابعة لمركز العياط جنوب المحافظة.
وبينت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها، وأنها انتحرت لمرورها بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.
وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريسي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بالعثور على جثة فتاة داخل غرفتها بقرية العطف نطاق المركز.
ووجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد عادل طلبة والرائد أحمد الملطاوي والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة وسماع أقوال أسرة الطالبة تبين انتحارها لمرورها بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.
وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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