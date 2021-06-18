Advertisements

التحريات تكشف عن سر وفاة طالبة عُثر على جثتها داخل غرفتها بالعياط

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة طالبة داخل غرفتها، بقرية العطف، التابعة لمركز العياط جنوب المحافظة.

وبينت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها، وأنها انتحرت لمرورها بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريسي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بالعثور على جثة فتاة داخل غرفتها بقرية العطف نطاق المركز.

ووجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد عادل طلبة والرائد أحمد الملطاوي والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة وسماع أقوال أسرة الطالبة تبين انتحارها لمرورها بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث بوابة الفجر الفجر العياط

أخبار تهمك

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

منذ 35 دقيقة

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

منتخب البرازيل الأوليمبي يفاجئ نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطلب 4 صفقات في الموسم المقبل

منذ ساعة و 13 دقيقة

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

منذ 42 دقيقة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 3 ساعات

جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كورونا يضرب الترجي التونسي قبل ساعات من موقعة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

02:08 م

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

09:31 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

11:39 ص

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة