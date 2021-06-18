Advertisements
كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار
الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:08 م
غدير أحمد
Advertisements
أشعل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الضوء الأخضر لعودة المحترف المغربى محمد أوناجم، المعار إلى فريق الوداد المغربى، إلى صفوف الفارس الأبيض فى نهاية الموسم الجاري.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن كارتيرون يرغب في عودة محمد أوناجم، لإنه سوف يفيد الفارس الأبيض عن رزاق سيسيه، بسبب تعود المحترف المغربى على أسلوبه.
ويعد أوناجم من أحد العناصر الأساسية التى يعتمد عليها كارتيرون بشكل كبير فى الولاية الأولى.
وحقق نادي الزمالك فوزًا ثمينًا مساء الخميس على نظيره أسوان بثلاثية أهداف دون رد، على ملعب استاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة 26 من مسابقة الدورى الممتاز.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements