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كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أشعل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الضوء الأخضر لعودة المحترف المغربى محمد أوناجم، المعار إلى فريق الوداد المغربى، إلى صفوف الفارس الأبيض فى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن كارتيرون يرغب في عودة محمد أوناجم، لإنه سوف يفيد الفارس الأبيض عن رزاق سيسيه، بسبب تعود المحترف المغربى على أسلوبه.

ويعد أوناجم من أحد العناصر الأساسية التى يعتمد عليها كارتيرون بشكل كبير فى الولاية الأولى.

وحقق نادي الزمالك فوزًا ثمينًا مساء الخميس على نظيره أسوان بثلاثية أهداف دون رد، على ملعب استاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة 26 من مسابقة الدورى الممتاز.

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كارتيرون يوافق على الوداد الزمالك

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