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أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية اليوم الجمعة 18-6-2021

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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استقرت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الجمعة، وفقا للأسعار الرسمية بأسواق الدقهلية.

وسجلت أسعار البلطي المزارع 1 بين 22-24جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، وسجل البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البورى 1 بين، 40-48 جنيها للكيلو، والبورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

وارتفعت أسعار السمك الثعابين ليتراوح بين 50-220 جنيها للكيلو مقابل 200 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار المرجان "2" بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وأسعار القرميط شيلان بين 10 - 20 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسي سجلت 65-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

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