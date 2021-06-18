Advertisements

سفاحة الإسكندرية.. تقتل طفلتي زوجها وتدعي سقوطهما من علو

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم ثان العامرية بأمن الإسكندرية من مستشفى العامرية العام باستقبالها جثة طفلة 3 سنوات، مقيمة دائرة القسم إثر ادعاء سقوطها من أعلى وما قرره كلًا من والدها عامل 29 عاما وشقيقة والدها ربة منزل مقيمان بذات العنوان أنه حال لهو المتوفية أعلى سلم أمام المنزل سكنهما اختل توازنها وسقطت مما أدى لوفاتها ولم يتهما أو يشتبها في أحد.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية إلى سابقة وفاة شقيقة المجني عليها طفلة 9 سنوات في ظروف مُماثلة لوفاة المجني عليها وأن وراء ارتكاب الواقعتين زوجة والد المجني عليهما ربة منزل 24 عاما مقيمة بذات العنوان.

وتم ضبطها واعترفت وعللت قيامها بذلك بسبب قيام الطفلة الأولى بإحداث الوقيعة بينها وزوجها (والدهما) بتحريض من جدتهما وأضافت بقيامها بقتل الطفلة الثانية خشية قيامها مستقبلًا بإحداث الوقيعة بينها وزوجها كما فعلت شقيقتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سفاحة الاسكندرية حوادث بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الإتحاد الدنماركي يعلن عن حل طبي لإريكسن

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

عاجل.. كورونا يضرب الترجي التونسي قبل ساعات من موقعة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطلب 4 صفقات في الموسم المقبل

منذ ساعة و 17 دقيقة

منتخب البرازيل الأوليمبي يفاجئ نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

منذ ساعة الا ربع

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

منذ 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

02:08 م

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

09:31 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

11:39 ص

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة