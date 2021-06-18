سفاحة الإسكندرية.. تقتل طفلتي زوجها وتدعي سقوطهما من علو

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم ثان العامرية بأمن الإسكندرية من مستشفى العامرية العام باستقبالها جثة طفلة 3 سنوات، مقيمة دائرة القسم إثر ادعاء سقوطها من أعلى وما قرره كلًا من والدها عامل 29 عاما وشقيقة والدها ربة منزل مقيمان بذات العنوان أنه حال لهو المتوفية أعلى سلم أمام المنزل سكنهما اختل توازنها وسقطت مما أدى لوفاتها ولم يتهما أو يشتبها في أحد.





وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية إلى سابقة وفاة شقيقة المجني عليها طفلة 9 سنوات في ظروف مُماثلة لوفاة المجني عليها وأن وراء ارتكاب الواقعتين زوجة والد المجني عليهما ربة منزل 24 عاما مقيمة بذات العنوان.



