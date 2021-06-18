Advertisements

إخماد حريق اندلع داخل محل أحذية بالمنيب.. والنيران فحمت محتوياته

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا اندلع داخل محل أحذية بمنطقة المنيب، غرب المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل محل أحذية بشارع مسجد السلام، بمنطقة المنيب.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد علاء خلوصي والمقدم محمد إمام.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وكشفت المعاينة أن المحل المندلع داخله النيران على مساحة 3×7 أمتار، والتهمت النيران كافة محتويات المحل.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية، وأشارت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي السبب في اندلاع النيران.

وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

أخبار تهمك

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

منذ 33 دقيقة

كارتيرون يطلب 4 صفقات في الموسم المقبل

منذ ساعة و 11 دقيقة

منتخب البرازيل الأوليمبي يفاجئ نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

منذ 40 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. كورونا يضرب الترجي التونسي قبل ساعات من موقعة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

02:08 م

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

09:31 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

11:39 ص

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة