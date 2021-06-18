إخماد حريق اندلع داخل محل أحذية بالمنيب.. والنيران فحمت محتوياته

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا اندلع داخل محل أحذية بمنطقة المنيب، غرب المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل محل أحذية بشارع مسجد السلام، بمنطقة المنيب.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد علاء خلوصي والمقدم محمد إمام.





وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وكشفت المعاينة أن المحل المندلع داخله النيران على مساحة 3×7 أمتار، والتهمت النيران كافة محتويات المحل.





وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية، وأشارت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي السبب في اندلاع النيران.



