هل نشهد موجة جديدة أم كورونا ينحسر؟.. أستاذ علم فيروسات يجيب (فيديو)

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن منحنى إصابات كورونا بدأ في الانخفاض عالميا، مشيرا إلى أن وعي المواطن هو السبب في تراجع عدد الإصابات في مصر، بالإضافة إلى الإجراءات التي إتخذتها الدولة لمواجهة الوباء.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع الإصابات، مشددا على ضرورة استمرار المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان استمرار الانخفاض في الإصابات، وحتى لا نشهد موجات جديدة من الجائحة.



