4 تحركات جديدة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية



اتخذت وزارة التربية والتعليم عدد من القرارات الهامة بشأن امتحانات الثانوية العامة ضمن استعداداتها لهذه الاختبارات التي تجرى وسط إجراءات وقائية مشددة للحماية من فيروس كورونا.



وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في 10 يوليو، وتنتهى 2 أغسطس المقبل، والامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وتم إتاحة أداء الامتحان بالطريقة الإلكترونية مع نسخة ورقية للأسئلة ونسخة من "البابل شيت"، بحيث يجيب الطالب على الامتحان وهو مطمئن تماما.



والطالب سوف يدخل الامتحان، وسوف يتوزع عليه كراسة أسئلة مطبوعة، مع البابل شيت لتسجيل الإجابات، ولن يستخدم الطالب الإنترنت بأى حال، والمفروض الطالب يكتب اسمه على البابل شيت، ويقوم بفتح الامتحان على التابلت، والطالب له الاختيار يقرأ الأسئلة من التابلت أو ورقة الأسئلة، وعلى الطالب أن يجيب على البابل شيت، ثم التابلت أو العكس، وهناك وقت كاف لذلك للطلبة النظاميين.



المواد الغير مضافة للمجموع

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم طباعة امتحانات الثانوية العامة الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع هذا العام، والوزارة سوف تتيح لطلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع على موقعها الرسمي على الانترنت ليتولى طلاب الثانوية العامة طباعتها وحلها وتسليمها في المدرسة في المواعيد المحددة.



تلقيح المراقبين إلزاميا

وقال وزير التربية والتعليم فى تصريحات له اليوم، إن موضوع اللقاح للمراقبين إلزاميا لمن يرغب العمل في المراقبة الثانوية العامة ومن لا يرغب نبحث عن مراقب أخر.



خطوات الإجابة على البابل شيت

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطوات الإجابة علي البابل شيت لطلاب الثانوية العامة، قائلة: يجب قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية وملئ البيانات بشكل صحيح والتفكير في الأسئلة جيدا قبل اختيار الإجابة وتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.



وأوضحت الوزارة، في فيديو عبر صفحتها الرسمية علي فيسبوك، أنه على الطلاب ضرورة التأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الإجابة مع ورقة الإجابة واستخدام قلم جاف أزرق للإجابة، إذا اراد الطالب تغيير الإجابة لا يستخدم مزيل الكتابة ولكن يقوم بالشطب علي الإجابة عن طريق وضع علامة خطأ عليها ثم التظليل علي الإجابة الصحيحة.



وأكدت الوزارة أنه لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة لأن إجابة السؤال لن تحسب ويجب التأكد من تطابق الإجابة علي التابلت مع الورقة وفي حالة عدم التطابق سيتم احتساب إجابة البابل شيت ولكن في حال ثبوت عدم تطابق جميع الإجابات سيعتبر ذلك تحايلا علي الامتحان، موضحة أن الهدف من دمج المنظومة الورقية مع الرقمية هو تأمين الطلاب من أي مشاكل تقنية.



وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات تعقد فى ورقة أسئلة مطبوعة وبابل شيت للإجابة وورقيا فقط فى حالة طالب المنازل أو الإعادة وجميع الأسئلة من نوعية الاختيار من متعدد وتحتوى كراسة الإجابة على أوراق بيضاء لكتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية كما يسمح بدخول الكتاب المدرسى، موضحة أن الطلاب الذين استلموا التابلت يكون حل الأسئلة على البابل شيت ثم رصد الاجابات داخل التابلت وسيتم إتاحة الوقت الكافي لذلك.



تعليمات من وزير التعليم

وحث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثالث الثانوي، على ضرورة الاطلاع على الشرح التفصيلي للمواد الدراسية عبر برامج المراجعة التي تبثها قناة "مدرستنا 2" التعليمية على مدار الساعة.



ونصح شوقي الطلاب بالبعد عن أساليب الحفظ والتلقين، مؤكدًا حرص الوزارة على استكمال متابعة تدريب المعلمين على هذا النظام الجديد.



ولفت شوقي، إلى ضرورة اطلاع الطلاب على فرع التطبيقات جزء الديناميكا من حلقة "الخلاصة أن" في مادة الرياضيات، للتعرف على القانون الأول لنيوتن، وغيرها من القوانين الرياضية.

