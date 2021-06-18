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وفد "مهندسي الإسكندرية" يزور المعرض والمؤتمر الدولي الخامس لتكنولوجيا تنقية وتحلية المياه (صور)

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حســن لطفــى، اليوم، زيارة إلى "المعرض والمؤتمر الدولي الخامس لتكنولوجيا تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف" المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء في الفترة من 14 – 16 يونيو 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة دولية غير مسبوقة تضمنت كبرى الشركات العاملة في مجالات تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف وهيئات ومنظمات دولية متخصصة في مجالات المياه المتنوعة، ويُعد من أضخم المعارض الدولية للمياه والصرف بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتفقد وفد المهندسين أجنحة العارضين التي تضم 200 شركة تمثل 400 علامة تجارية لأكبر الشركات المحلية والإقليمية والعالمية تمثل 24 دولة منها المانيا - إيطاليا – أمريكا – فرنسا – اليابان - تركيا – اسبانيا – النمسا - روسيا – بيلا روسيا - اليونان - النرويج- المجر – الهند - الإمارات – البحرين وبمشاركة العديد من الهيئات الحكومية المحلية والمنظمات الدولية على مساحة تبلغ ١٠٠٠٠ متر مربع تشمل الشركات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا تنقية وتحلية المياه وكذلك أنماط متنوعة من تكنولوجيات معالجة مياه الصرف بأنواعه الصناعي والزراعي والصحي، كما تم عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الشركات العارضة.

وقد شملت أجنحة الشركات المعروضات المتنوعة في المنصة والملتقي السنوي للخبراء والمتخصصين وصانعي القرار وواضعي السياسات لمشروعات مياه الشرب والتحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي أنماطا متنوعة من التكنولوجيات والأساليب المختلفة التي تعد من أهم التطورات والمستجدات وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا معالجة المياه وحل مشكلاتها في القطاع الصناعي، والمنتجعات السياحية والفندقية، وفي القطاع المنزلي، والقطاع الزراعي والحيواني والداجني.

كما تضمنت جولات أعضاء وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية التعرف على أحدث وسائل امداد شبكات الري ومياه الآبار وكشف واستخراج ومعالجة المياه الجوفية، ووحدات معالجة وتنقية وتحلية المياه ومعالجة الملوحة في مياه الآبار والتربة، وكذلك الاطلاع على كافة المستجدات العلمية والتكنولوجية في مجالات تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف بكافة أنواعه الصناعية والزراعية والصحية.

في ختام الزيارة التي امتدت حتى الساعة السادسة والنصف مساء تقدم الدكتور حســن لطفــى- رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية بالشكر والتقدير إلى المسئولين بالمعرض والمؤتمر الدولي الخامس لتكنولوجيا تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف على التعاون مع النقابة في تنظيم الزيارة كما تقدم لهم بالتهنئة على نجاح تنظيم المعرض.

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تحلية المياه الفجر الاسكندرية

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