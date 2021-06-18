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اتساع فائض ميزان المعاملات الجارية في منطقة اليورو

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة أن فائض ميزان المعاملات الجارية في منطقة اليورو اتسع خلال أبريل بفضل زيادة في الفائض التجاري والدخل الأولي، الذي يشمل الأرباح من الاستثمارات الخارجية.

وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة تتعامل باليورو فائضا معدلا لميزان المعاملات الجارية 22.8 مليار يورو في أبريل، ارتفاعا من 17.8 مليار دولار في مارس وفقا لأرقام مُعدلة.
 
وبناء على البيانات غير المعدلة، استقر الفائض دون تغيير يذكر تقريبا عند 31.4 مليار يورو مقابل 31 مليار يورو قبل شهر.

وفي الاثني عشر شهرا حتى أبريل، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل، ارتفاعا من اثنين بالمئة في فترة 12 شهرا السابقة عليها.

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