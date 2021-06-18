إصابات جديدة بفيروس كورونا في كوبا أمريكا

قال الاتحاد البوليفي لكرة القدم، إن هناك حالتي عدوى جديدتين بفيروس كورونا المستجد بين صفوف المنتخب الذي يخوض كوبا أمريكا في البرازيل، ليرتفع بذلك إلى خمسة عدد اللاعبين المصابين بالفيروس التاجي، بينما تنتمي حالة إلى عضو بالجهاز الفني.





أوضح الاتحاد في بيان: "بعد إجراء اختبارات "بي سي آر" للمنتخب البوليفي لمباراته الثانية في كوبا أمريكا أمام تشيلي، تم رصد حالتين إيجابيتين جديدتين لدى لاعبين اثنين".





وأشار المصدر إلى أن اللاعبين في حالة صحية جيدة، لكنهما معزولان عن باقي المجموعة.





وبذلك ينضم هذان اللاعبان إلى كل من المدافع لويس هاكين، ولاعب الوسط هنري باكا، والهداف التاريخي للمنتخب البوليفي مارسيلو مارتينز مورينو، الذين كانوا قد تم الاعلان بالفعل عن إصابتهم بالفيروس التاجي.





وستواجه بوليفيا اليوم الجمعة منتخب تشيلي، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الأرجنتين وأوروغواي.



