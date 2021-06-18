Advertisements

إصابات جديدة بفيروس كورونا في كوبا أمريكا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:33 م
كوبا امريكا
كوبا امريكا
وكالات
Advertisements
قال الاتحاد البوليفي لكرة القدم، إن هناك حالتي عدوى جديدتين بفيروس كورونا المستجد بين صفوف المنتخب الذي يخوض كوبا أمريكا في البرازيل، ليرتفع بذلك إلى خمسة عدد اللاعبين المصابين بالفيروس التاجي، بينما تنتمي حالة إلى عضو بالجهاز الفني.

أوضح الاتحاد في بيان: "بعد إجراء اختبارات "بي سي آر" للمنتخب البوليفي لمباراته الثانية في كوبا أمريكا أمام تشيلي، تم رصد حالتين إيجابيتين جديدتين لدى لاعبين اثنين".

وأشار المصدر إلى أن اللاعبين في حالة صحية جيدة، لكنهما معزولان عن باقي المجموعة.

وبذلك ينضم هذان اللاعبان إلى كل من المدافع لويس هاكين، ولاعب الوسط هنري باكا، والهداف التاريخي للمنتخب البوليفي مارسيلو مارتينز مورينو، الذين كانوا قد تم الاعلان بالفعل عن إصابتهم بالفيروس التاجي.

وستواجه بوليفيا اليوم الجمعة منتخب تشيلي، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الأرجنتين وأوروغواي.

أخبار تهمك

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كارتيرون يطلب 4 صفقات في الموسم المقبل

منذ ساعة و 17 دقيقة

منتخب البرازيل الأوليمبي يفاجئ نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كورونا يضرب الترجي التونسي قبل ساعات من موقعة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ يوم

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

منذ 39 دقيقة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

منذ ساعة الا ربع

الإتحاد الدنماركي يعلن عن حل طبي لإريكسن

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

02:08 م

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

09:31 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

11:39 ص

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة