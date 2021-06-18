بيتر ميمي: الإختيار وثيقة للأجيال القادمة





شهد أ. د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء اليوم (الخميس 17 يونيو) بمركز الابداع الفني ملتقي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، التابعة لقطاع الصندوق، ولقاء مفتوح مع المخرج بيتر ميمي ، حاورته فيه أ.د مني الصبان مديرة المدرسة، وبحضور عدد كبير من طلبة المدرسة والصحفيين والاعلاميين .













وخلال الندوة رحب " عبد الوهاب" بمخرج الإختيار الشاب بيتر ميمي وعبر عن سعادته بلقائه بمخرج شاب أخرج أعمالا هامة، وهو أحد خريجي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون علي الإنترنت التابعة لقطاع الصندوق ، واضاف أن أعمال " ميمي" أعادت الأسرة المصرية مرة اخري للتليفزيون ومشاهدة الأعمال الملحمية الهامة، والتي افتقدها الاعلام في الفترة الأخيرة، والتي أصبحت قاصرة علي افلام معينة في المناسبات القومية ، مثمنا ما قام به " ميمي" من توثيق مرحلة هامة في تاريخ الشعب المصري .

















ومن جانبها قالت "الصبان" أن طلبات الاشتراك بالمدرسة وصلت الي 80 ألف مشترك بعد أن كتب " ميمي" علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أنه احد خريجي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون .

















واضافت أنها سعدت بقيام " ميمي" بعمل لقاء عبر تطبيق الزووم علي الإنترنت مع طلبة المدرسة للاستفادة من تجربته في الإخراج، وأكدت أن نجاح "ميمي" يعد نجاح للمدرسة و الذي يعد الآن أحد أهم صناع الدراما في مصر.













وتحدث "ميمي" عن أعماله وخاصة مسلسل الإختيار بجزئية الأول والثاني، حيث عرض احد مشاهد الجزء الأول، وكان من الحلقة الخامسة ويصور الهجوم علي أحد كمائن القوات المسلحة من قبل التكفيريين، وعقب عرض المشهد، بدا " ميمي" في شرح كيفية الاعداد للمشهد الذي استغرق شهرا كاملا، متحدثا عن الديكورات التي أنشئ بعضها خصيصا وبعضها كان جاهزا، كما تحدث عن اسلوب التصوير والديكور واختيار اماكن التصوير وغيرها، كذلك عن استخدام المتفجرات ، موضحا أن تصوير المشاهد الحربية من اصعب المشاهد التي تحتاج الي تركيز شديد أثناء التصوير وايضا خلال المونتاج ، كما عرض " ميمي " مشهدا آخر من نفس المسلسل وضح فيه طريقة عمله بالمشهد والجهد المبذول في العمل .













وخلال الندوة استعرض " ميمي" تجربته الفنية قائلا أنه تعرض للعديد من العقبات خلال بداية مشواره ، وقال أنه بدا باخراج عدد من الأفلام القصيرة، ثم بدا باخراج الأفلام الطويلة مرورا بمسلسل الأب الروحي وكلبش وحتي مسلسل الإختيار1، 2 الذي يعد وثيقة للأجيال القادمة التي لم تشهد الأحداث التي مرت بالبلاد خلال السنوت القليلة الماضية ، واضاف "ميمي" أنه يتقبل النقد السلبي البناء طالما أن هذا النقد يكون موجها له ليتفادي الأخطاء في الأعمال التالية .

















وفي نهاية اللقاء كرم أ.د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، ،أ.د مني الصبان باهدائها درع قطاع الصندوق وشهادة تقدير بمناسبة حصولها علي جائزة الدولة للتفوق في الفنون.