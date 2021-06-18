تعرف على برنامج احتفالات أوبرا القاهرة والإسكندرية باليوم العالمي للموسيقى (صور)

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، برنامج احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر باليوم العالمى للموسيقى والذى يوافق الاثنين 21 يونيو ويتضمن الوانا فنية متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية .





ففى الثامنة مساء على مسرح النافورة يقدم فريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو وعازف الترومبيت الدكتور مجدى بغدادى مجموعة من اشهر اعمال الجاز العالمية الموسيقية والغنائية.





وعلى التوازى بمسرح الجمهورية تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض أعمق مما يبدو على السطح تصميم واخراج مناضل عنتر حيث يسعى من خلال التصميمات الحركية المبتكرة والاضاءة والديكورات تأكيد نسبية الثوابت المنطقية التى ترسخت فى العقل الإنسانى وتعارفت عليها المجتمعات البشرية.





وفى نفس التوقيت على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت أشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمشاركة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية حفلا بقيادة المايسترو حسن شرارة ومن اخراج حازم طايل يضم مجموعة من الاعمال الغنائية العالمية باللغات العربية، الإيطالية، الإسبانية، الفرنسية، الإنجليزية منها ذكريات، أرى ضوءا، صوت الموسيقى، طريقى، نهر القمر وغيرها.. اداء ايمان مصطفي، مصطفي محمد، وليد كريم، عماد عادل، جولي فيظي، داليا فاروق، جاكلين رفيق، انجي محسن، امينة خيرت، عمرو مدحت، الهامي امين، عزت غانم، إبراهيم ناجي، ليلي إبراهيم، نورستا المرغني، أسامة علي، أسامة جمال، برهان الدين فاروق.



