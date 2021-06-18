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الأهلي يكشف حجم إصابة أحمد بيكهام قبل مباراة الترجي التونسي

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن نتيجة «أشعة السونار» التي أجراها أحمد رمضان بيكهام لاعب وسط الفريق أمس؛ بسبب شكواه من آلام العضلة الضامة. 

وأوضح مدير الكرة أن الأشعة أثبتت أن بيكهام يعاني إجهاد خفيف في العضلة الضامة، ومن ثم سيخضع لفحص طبي في الملعب قبل مران اليوم  يتحدد في ضوئه قدرته على المشاركة في التدريبات ولحاقه بمباراة الترجي غدا. 

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة بطل تونس في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد السبت، على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل مباراة العودة المقرر إقامتها يوم26 يونيو الجاري بالقاهرة.

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