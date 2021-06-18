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الأهلي يؤكد على ضرورة عمل الـ«var» وبكفاءة عالية في مباراة الترجي حفاظًا على حقوق الفريقين

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، خلال حضوره الاجتماع الفني الخاص بمباراة الترجي والأهلي، على ضرورة التأكد من عمل الـ«var» في المباراة، وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وفقا لما هو متبع في المباريات الإفريقية المحدد العمل فيها بتقنية الـ« var».

وشدد مدير الكرة خلال حضوره الاجتماع الفني الذي جرى ظهر اليوم بفندق الترجي التونسي على ضرورة التأكد من عمل تقنية الـ«var» وبجودة ودقة عالية خلال المباراة؛ وذلك حفاظا على حقوق الفريقين. 

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء غدٍ السبت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس. 

ويخوض الأهلي مباراة الترجي مرتديا الزي الأزرق، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة، الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

وعُقد الاجتماع الفني في فندق الترجي بحضور وفد الفريق التونسي، ومراقب المباراة وحكم ومنسق المباراة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف». 

وشهد الاجتماع الفني للمباراة الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية والتنظيمية، ومن بينها زي الفريقين في مواجهة الغد، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة، حيث تم الاتفاق عن ارتداء الأهلي للزي الأزرق بالكامل، فيما يرتدي الترجي زيه التقليدي.

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